Двое волгоградцев похитили у участника СВО 1,5 млн рублей

В Волгограде полиция с участием СОБРа ворвалась в квартиры двух местных жителей, подозреваемых в краже огромной суммы денег у участника СВО. 66-летний и 44-летний мужчины, по данным следствия, похитили полтора миллиона рублей, которые мужчина получил, подписав контракт с Минобороны. Дома у задержанных нашли кучу телефонов и банковских карт: в полиции считают, что это не единственное преступление задержанных.