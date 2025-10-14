Ричмонд
Двое волгоградцев похитили у участника СВО 1,5 млн рублей

Полиция задержала подозреваемых, возбуждено уголовное дело.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде полиция с участием СОБРа ворвалась в квартиры двух местных жителей, подозреваемых в краже огромной суммы денег у участника СВО. 66-летний и 44-летний мужчины, по данным следствия, похитили полтора миллиона рублей, которые мужчина получил, подписав контракт с Минобороны. Дома у задержанных нашли кучу телефонов и банковских карт: в полиции считают, что это не единственное преступление задержанных.

Обыски по месту жительства задержанных прошли, следователи возбудили уголовное дело. Выйти на мошенников смогли оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Управления МВД.