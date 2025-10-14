Электричество отключилось из-за падения обломков БПЛА в Нижегородской области

Обломки БПЛА после атаки 14 октября на Нижегородскую область упали на объект энергетики. Это стало причиной временного отключения электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
Напомним, ночью 14 октября силами ПВО в Нижегородской области было уничтожено три вражеских беспилотника. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На место падения обломков оперативно выехали специалисты для ликвидации последствий. Сейчас электроснабжение восстановлено.
Для обеспечения безопасности полетов в период атаки БПЛА в нижегородском аэропорту вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Они действовали с 2:11 до 6:01. В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.