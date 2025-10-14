В Феодосии второй день ликвидируют ЧС после атаки беспилотника

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии в ночь на 13 октября, начался пожар, сообщил утром в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, силами ПВО было сбито более 20 вражеских БПЛА. О пострадавших на текущий момент не сообщается.
Обстановка в городе.
На месте происшествия сейчас продолжают работу пожарные расчеты, а также сотрудники экстренных служб. На подъездах к нефтебазе установлены посты.
На улицах не слишком людно, но это обычная обстановка для утра рабочего дня. Все социальные объекты, организации, магазины, рынки и объекты общепита в Феодосии работают в привычном графике.
«Мы вышли на прогулку в парк. Мы и вчера гуляли. Уверена, пожарные делают свою работу, и нам ничего не грозит», — так говорит одна из жительниц Феодосии, которая прогуливается по Комсомольскому парку с коляской.
Информация об эвакуации населения в Феодосии в связи с ЧП на нефтебазе является недостоверной, сообщили ранее в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Крым.
Движение транспорта.
Сотрудники ГИБДД продолжают дежурство в районе нефтебазы по улице Федько. Туда сейчас нельзя — водителей разворачивают возле остановки «Заготзерно» и объясняют схему объезда. Также проехать на личном транспорте нельзя по улицам Геологической, частично перекрыто Керченское шоссе.
Городской транспорт, как и накануне, курсирует с изменениями маршрутов: автобусы № 4, 4Д следуют по маршруту «Центр — Маяковская — Калинина — Чкалова — трасса “Таврида” — поселок Приморский». Маршруты № 2 и 2А ходят от центра города до автовокзала (по расписанию автовокзала). Маршрут 13А движется от улице Челнокова до автовокзала.
При этом общественный транспорт ходит без перебоев, заторов на улицах нет, убедился корреспондент РИА Новости Крым. Со стороны Владиславовки на трассе «Таврида» личный транспорт в сторону города не попускают, однако накануне организовали движение общественного транспорта. Такой маршрут запустили впервые. Для проезда на своих авто также можно воспользоваться съездом с трассы «Таврида» на село Первомайское.