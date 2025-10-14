В Феодосии второй день ликвидируют ЧС после атаки беспилотника

При этом общественный транспорт ходит без перебоев, заторов на улицах нет, убедился корреспондент РИА Новости Крым. Со стороны Владиславовки на трассе «Таврида» личный транспорт в сторону города не попускают, однако накануне организовали движение общественного транспорта. Такой маршрут запустили впервые. Для проезда на своих авто также можно воспользоваться съездом с трассы «Таврида» на село Первомайское.