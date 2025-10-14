Ричмонд
ВС России уничтожили склад материальных средств ВСУ под Дроновкой

ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Артиллерийские расчёты «Южной» группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы и нанесения огневого поражения тылам противника уничтожили пункт управления беспилотниками и склад материальных средств ВСУ в районе населённого пункта Дроновка, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В результате точной работы артиллерии выявлены и уничтожены пункт управления БПЛА и склад материальных средств противника в районе Васюковки. Ударом была нарушена система снабжения и координации подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.

Расчёты артиллерии «Южной» группировки войск ведут постоянную работу в ближнем тылу противника, лишая украинские формирования возможности вести эффективную оборону, отметили в ведомстве.

«Подразделения системно блокируют пути автомобильного сообщения, уничтожают военное имущество, живую силу и позиции вражеской артиллерии, что создаёт благоприятные условия для продвижения вперёд штурмовых подразделений группировки», — добавили в Минобороны.

