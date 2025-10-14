ВС России уничтожили склад материальных средств ВСУ под Дроновкой

«В результате точной работы артиллерии выявлены и уничтожены пункт управления БПЛА и склад материальных средств противника в районе Васюковки. Ударом была нарушена система снабжения и координации подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.
Расчёты артиллерии «Южной» группировки войск ведут постоянную работу в ближнем тылу противника, лишая украинские формирования возможности вести эффективную оборону, отметили в ведомстве.
«Подразделения системно блокируют пути автомобильного сообщения, уничтожают военное имущество, живую силу и позиции вражеской артиллерии, что создаёт благоприятные условия для продвижения вперёд штурмовых подразделений группировки», — добавили в Минобороны.