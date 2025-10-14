Лукашенко: никакие «Томагавки» не решат конфликт в Украине, а эскалируют ситуацию до ядерной войны

Ранее Президент России Владимир Путин также высказался о возможных поставках Украине «Томагавков». По его словам, ответом России на этот шаг, если он последует, станет усиление системы противовоздушной обороны. Соответствующее заявление российский лидер сделал во время пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан.



По информации The Wall Street Journal, Президент США Дональд Трамп в конце сентября на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что открыт для отмены ограничений на использование Киевом оружия большой дальности для ударов по России. Тем не менее прямого одобрения глава Белого дома не дал. Издание Axios сообщало, что на той встрече Владимир Зеленский попросил именно ракеты «Томагавк», которые до этого США отказывались поставлять Украине.