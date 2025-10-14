Лукашенко: американцы видят роль Беларуси в процессе мирного урегулирования в Украине

«Тем более что некоторые (знаете кто) уже посматривают на западные области Украины (да и Беларуси тоже), уже живут каким-то святым духом Пилсудского. Он (недавно Президент Польши Кароль Навроцкий сделал заявление, что он общается с духом покойного маршала Юзефа Пилсудского. — Прим. БЕЛТА) спит и видит дух этот или обуревает его этот дух. До такой глупости… Даже если и так, ты уже помолчи. Ну, это их вопрос, это такие люди», — добавил Александр Лукашенко.