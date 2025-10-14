Лукашенко: американцы видят роль Беларуси в процессе мирного урегулирования в Украине

Глава государства обратил внимание, что действия Вашингтона проводятся как в контексте урегулирования регионального кризиса вокруг Украины, так и в целях реализации своих интересов в Восточной Европе и в целом в мире. При этом американцы действуют исключительно прагматично и это, по мнению Президента, абсолютно нормально.
«Полагаю, что Беларуси как ближайшему союзнику России в вопросе разрешения украинского кризиса, а также в выстраивании архитектуры региональной безопасности отводится определенная роль. Американцы в этом процессе нас увидели. У нас есть конкретные возможности и потенциал», — сказал глава государства.
«Если американцы хотят урегулировать конфликт в Украине и видят там какую-то небольшую нашу роль, мы готовы в этом участвовать», — продолжил Александр Лукашенко.
Президент обратил внимание, что Беларусь давно и неоднократно публично подчеркивала необходимость мирного урегулирования конфликта. «Мы о своей позиции заявили: мир, мир и только мир. Украина должна существовать как суверенное независимое государство. Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, в противном случае исчезнет это независимое суверенное государство», — заявил белорусский лидер.
«Тем более что некоторые (знаете кто) уже посматривают на западные области Украины (да и Беларуси тоже), уже живут каким-то святым духом Пилсудского. Он (недавно Президент Польши Кароль Навроцкий сделал заявление, что он общается с духом покойного маршала Юзефа Пилсудского. — Прим. БЕЛТА) спит и видит дух этот или обуревает его этот дух. До такой глупости… Даже если и так, ты уже помолчи. Ну, это их вопрос, это такие люди», — добавил Александр Лукашенко.
Президент еще раз подчеркнул, что для Беларуси в вопросе мирного урегулирования по Украине главным является ее сохранение в качестве суверенного и независимого государства, которое должно быть миролюбивым, никому не создавать никаких проблем и угроз, развиваться, как и другие независимые государства. «Мы за это, мы за мир, и в этом плане готовы работать», — сказал Александр Лукашенко.
По его словам, россияне и руководство России нацелены на то, чтобы установить мир в Украине. Об этом говорилось и во время последних встреч Александра Лукашенко и Владимира Путина.
«Никакие “Томагавки” вопрос не решат. Это эскалирует ситуацию до ядерной войны. Наверное, это лучше всех понимает Дональд Трамп, который не спешит отдавать это смертоносное оружие и разрешать бить вглубь России, как на это рассчитывает Президент Зеленский», — сказал белорусский лидер.