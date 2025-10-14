Минобороны показало видео работы операторов «Рубикона»

На кадрах зафиксировано поражение ЗРК Vampire с многоцелевыми ракетами APKWS производства США, о котором Минобороны сообщало вчера, а также удары по военной технике, артилеллерии ВСУ, танку Т-64БВ, автомобильной технике, укрытиям, складам, ПВД, блиндажам, огневым позициям, средствам связи, НРТК, гаубице М-777, живой силе противника в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».