Подразделения «Запада» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск и Куриловка в Харьковской области, Новоселовка и Дробышево в Донецкой Народной Республике.
«Потери противника составили более 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 26 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.