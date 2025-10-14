Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ во вторник.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ, складам горюче-смазочных материалов, ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах», — говорится в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 90139 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25498 танков и других боевых бронированных машин, 1600 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30446 орудий полевой артиллерии и минометов, 43922 единицы специальной военной автомобильной техники, отметили в российском военном ведомстве.