ВС РФ освободили населенный пункт Балаган в ДНР

Армия России освободила населенный пункт Балаган в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 октября сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что российские военные также продвигаются в восточных кварталах Дмитрова (ДНР). По данным Минобороны, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном направлении составили до 550 человек. Кроме того, были уничтожены две боевые бронированные машины, шесть пикапов и орудие полевой артиллерии украинских боевиков.

Накануне Минобороны сообщало об освобождении населенных пунктов Боровская Андреевка в Харьковской области и Московское в ДНР. В ведомстве уточнили, что в ходе боевых действий на харьковском направлении ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, бронетранспортер М113, 30 автомобили, орудие полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и пять складов боеприпасов. На донецком направлении потери ВСУ составили около 535 военных, а также две боевые бронированные машины, два пикапа и три орудия полевой артиллерии.

Новость дополняется