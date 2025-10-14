ВС РФ освободили населенный пункт Балаган в ДНР

Накануне Минобороны сообщало об освобождении населенных пунктов Боровская Андреевка в Харьковской области и Московское в ДНР. В ведомстве уточнили, что в ходе боевых действий на харьковском направлении ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, бронетранспортер М113, 30 автомобили, орудие полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и пять складов боеприпасов. На донецком направлении потери ВСУ составили около 535 военных, а также две боевые бронированные машины, два пикапа и три орудия полевой артиллерии.