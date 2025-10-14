Ричмонд
Подразделения «Севера» улучшили положение в зоне СВО

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило во вторник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Алексеевка, Варачино и Новая Сечь Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Графское и Колодезное Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — отмечает МО РФ.