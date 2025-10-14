Подразделения «Севера» улучшили положение в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Алексеевка, Варачино и Новая Сечь Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Графское и Колодезное Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.