Житель Запорожской области осужден в Крыму за денежные переводы ВСУ

Житель Запорожской области осужден в Крыму к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.

По данным надзорного ведомства, 61-летний житель Васильевского района Запорожской области с сентября 2023 года по ноябрь 2024 года более 30 раз переводил деньги в пользу организации, финансирующей Вооруженные силы Украины. Общая сумма траншей составила 85 тысяч рублей.

«При этом подсудимый осознавал, что деньги будут использованы в целях нанесения вреда Вооруженным Силам Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на один год.