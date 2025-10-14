Житель Запорожской области осужден в Крыму за денежные переводы ВСУ

По данным надзорного ведомства, 61-летний житель Васильевского района Запорожской области с сентября 2023 года по ноябрь 2024 года более 30 раз переводил деньги в пользу организации, финансирующей Вооруженные силы Украины. Общая сумма траншей составила 85 тысяч рублей.