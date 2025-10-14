Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 14 октября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 14 октября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР

За минувшие сутки подразделения группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Балаган в Донецкой Народной Республике, а также продолжили наступление в восточных кварталах города Дмитрова.

«Север» улучшил тактическое положение

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар четырем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах четырех населенных пунктов Сумской области. Также «Север» атаковал две бригады в районах трех населенных пунктов Харьковской области.

Потери ВСУ за составили: порядка 195 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и склад боеприпасов.

Группировка «Запад» заняла новые рубежи

Военнослужащие «Западной» группировки в течение суток атаковали четыре украинские бригады в районах населенных пунктов Купянск, Куриловка Харьковской области, Новоселовка и Дробышево ДНР.

Потери противника в живой силе превысили 230 человек. Также ВС РФ уничтожили: четыре боевые бронированные машины, 26 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, девять станций РЭБ и пять складов боеприпасов.

Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю

Военнослужащие «Южной» нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.

Потери противника за сутки: свыше 205 боевиков, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.

Группировка «Центр» наступает в ДНР

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение восьми бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Артемовка, Василевка, Новопавловка, Торецкое и Красноармейск ДНР.

Украинские вооруженные формирования за сутки лишились порядка 550 военнослужащих, двух боевых бронированных машин, шести пикапов и орудия полевой артиллерии.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Успеновка, Барвиновка Запорожской области, Водяное, Покровское и Новониколаевка Днепропетровской области.

«Противник потерял до 330 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» противостоит ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Бойцы «Днепра» ударили по двум бригадам противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское Запорожской области, Антоновка и Садовое Херсонской области.

Потери ВСУ в зоне действия «Днепра» за сутки: порядка 50 боевиков, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам горюче-смазочных материалов, ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • десять управляемых авиационных бомб;
  • шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 195 БПЛА самолетного типа.