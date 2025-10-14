Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров рассказал об операции спецназа «Ахмат» на Харьковском направлении

ГРОЗНЫЙ, 14 окт — РИА Новости. Бойцы спецназа «Ахмат» на харьковском направлении сорвали попытку противника нанести огневое поражение российским подразделениям, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Харьковское направление. Спецназ “Ахмат” Минобороны РФ пресек попытку противника нанести огневое поражение нашим подразделениям. Противник провел ротацию и пытался активно действовать, однако все его замыслы были своевременно выявлены и сорваны», — написал Кадыров.

Он опубликовал видео операции и пояснил, что в результате точной работы бойцов уничтожены два 120-мм миномета ВСУ, антенна FPV-дронов и все оборудование вражеского расчета, который обеспечивал корректировку минометного огня.

«Наши позиции полностью под контролем, каждый метр находится под наблюдением. Бойцы продолжают надежно держать оборону и выполнять поставленные задачи», — добавил глава Чечни.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше