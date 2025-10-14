Кадыров рассказал об операции спецназа «Ахмат» на Харьковском направлении

«Харьковское направление. Спецназ “Ахмат” Минобороны РФ пресек попытку противника нанести огневое поражение нашим подразделениям. Противник провел ротацию и пытался активно действовать, однако все его замыслы были своевременно выявлены и сорваны», — написал Кадыров.
Он опубликовал видео операции и пояснил, что в результате точной работы бойцов уничтожены два 120-мм миномета ВСУ, антенна FPV-дронов и все оборудование вражеского расчета, который обеспечивал корректировку минометного огня.
«Наши позиции полностью под контролем, каждый метр находится под наблюдением. Бойцы продолжают надежно держать оборону и выполнять поставленные задачи», — добавил глава Чечни.