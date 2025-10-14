В Харьковской области подорваны еще два моста, заминированные ВСУ

Расчеты 83-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии группировки войск «Север» и пограничного управления ФСБ России обнаружили, что эти сооружения были заминированы боевиками ВСУ на случай, если придется отступить.
С помощью БПЛА под одним из мостов было обнаружено большое количество противотанковых ТМ-62. По ним и ударили. Мощный врыв разнес вдребезги эту переправу через реку, то же самое случилось и со второй.
Также ранее в Сети появлялись видеокадры подрыва железнодорожного путепровода воинами 3-й гвардейской общевойсковой армии.