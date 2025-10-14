Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Харьковской области подорваны еще два моста, заминированные ВСУ

Российские дроноводы продолжают уничтожать мосты в тылу формирований киевского режима. В Telegram-канале «Северный ветер» показано, как были подорваны два таких объекта в районе населенных пунктов Амбарное и Уды (Харьковская область).

Расчеты 83-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии группировки войск «Север» и пограничного управления ФСБ России обнаружили, что эти сооружения были заминированы боевиками ВСУ на случай, если придется отступить.

С помощью БПЛА под одним из мостов было обнаружено большое количество противотанковых ТМ-62. По ним и ударили. Мощный врыв разнес вдребезги эту переправу через реку, то же самое случилось и со второй.

Также ранее в Сети появлялись видеокадры подрыва железнодорожного путепровода воинами 3-й гвардейской общевойсковой армии.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше