Глава КГБ Белоруссии рассказал о вкладе в решение украинского вопроса

МИНСК, 14 окт — РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Минск мог бы помочь найти консенсус в разрешении конфликта на Украине.

Источник: © РИА Новости

«Мы знаем украинцев, мы знаем россиян. Наш президент общается и хорошо понимает, как обстоят дела на самом деле. Позиция Республики Беларусь, нашего президента в том, что мы можем внести свой вклад. Мы — те, кто понимает и российскую сторону, и украинскую сторону. Мы могли бы найти этот консенсус в той сложнейшей ситуации. По крайней мере, других вариантов пока не просматривается», — приводит слова Тертеля агентство Белта.

По его словам, «в этом отношении активный диалог с американской стороной, союзнические отношения (Белоруссии — ред.) с Российской Федерацией, очень близкие отношения с Украиной позволяют говорить, что все-таки надо было бы попробовать решить эту проблему с учетом нашего (белорусского — ред.) понимания этой истории».