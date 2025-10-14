Глава КГБ Белоруссии рассказал о вкладе в решение украинского вопроса

«Мы знаем украинцев, мы знаем россиян. Наш президент общается и хорошо понимает, как обстоят дела на самом деле. Позиция Республики Беларусь, нашего президента в том, что мы можем внести свой вклад. Мы — те, кто понимает и российскую сторону, и украинскую сторону. Мы могли бы найти этот консенсус в той сложнейшей ситуации. По крайней мере, других вариантов пока не просматривается», — приводит слова Тертеля агентство Белта.
По его словам, «в этом отношении активный диалог с американской стороной, союзнические отношения (Белоруссии — ред.) с Российской Федерацией, очень близкие отношения с Украиной позволяют говорить, что все-таки надо было бы попробовать решить эту проблему с учетом нашего (белорусского — ред.) понимания этой истории».