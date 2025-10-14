Ричмонд
У польской 48-тонной САУ Krab сорвало башню после встречи с дроном «КВН»

Российские оптоволоконные дроны-камикадзе уничтожили очередную самоходку AHS Krab польского производства. Произошло это на Богуславском направлении в районе населенного пункта Пристен.

Как показано в Telegram-канале «Изнанка», вражеская САУ совершала марш по размокшей грунтовой дороге возле одного из лесных массивов. Как раз здесь на нее и наткнулся наш беспилотник. Он врезался в маску 155-мм орудия. После чего боевая машина проползла некоторое расстояние и замерла. Экипаж, по всей видимости, сбежал.

Следующий БПЛА ударил в кормовую часть корпуса, что вызвало детонацию находившегося внутри боекомплекта.

Третий «КВН», высланный в район для оценки причиненного ущерба, зафиксировал, что у 48-тонной САУ взрывом оторвало башню и отбросило на большое расстояние. Также по округе разбросало большое количество обломков корпуса и ходовой части.

