В Уфе подготовили партию мототехники для отправки в зону СВО

В Уфе для военнослужащих СВО подготовили большую партию мототехники. Шесть мотоциклов и два квадроцикла приобретены на средства, вырученные на благотворительном фестивале «Золотая карусель». Об этом сообщил глава администрации Октябрьского района города Антон Тарасов.
По словам Антона Тарасова, также планируется покупка квадрокоптеров и другой необходимой техники.
В настоящее время формируется большой гуманитарный конвой, который скоро отправится в зону проведения СВО, отметил Антон Тарасов.
Ранее из Уфы на передовую с гуманитарным грузом уехали военнослужащие с позывным «Ральф» и «Уфа». С ними на передовую отправили автомобили, мотоцикл, беспилотники, медикаменты и другие предметы первой необходимости.