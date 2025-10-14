Ричмонд
В Уфе подготовили партию мототехники для отправки в зону СВО

Мотоциклы и квадроциклы куплены в Беларуси на средства, вырученные на благотворительном фестивале «Золотая карусель».

Источник: telegram-канал главы администрации Октябрьского района Уфы Антона Тарасова

В Уфе для военнослужащих СВО подготовили большую партию мототехники. Шесть мотоциклов и два квадроцикла приобретены на средства, вырученные на благотворительном фестивале «Золотая карусель». Об этом сообщил глава администрации Октябрьского района города Антон Тарасов.

По словам Антона Тарасова, также планируется покупка квадрокоптеров и другой необходимой техники.

В настоящее время формируется большой гуманитарный конвой, который скоро отправится в зону проведения СВО, отметил Антон Тарасов.

Ранее из Уфы на передовую с гуманитарным грузом уехали военнослужащие с позывным «Ральф» и «Уфа». С ними на передовую отправили автомобили, мотоцикл, беспилотники, медикаменты и другие предметы первой необходимости.