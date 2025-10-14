Гайнский округ установил выплату за содействие в заключении контракта на СВО

В администрации округа уточнили, что за содействие в привлечение каждого военнослужащего полагается единовременная выплата в размере 80 тыс. руб. Окружные власти подчеркнули, что эта мера является отличной возможностью внести вклад в укрепление обороноспособности страны, а также получить заслуженное вознаграждение за проявленную инициативу и поддержку военной службы.