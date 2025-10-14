Гайнский округ установил выплату за содействие в заключении контракта на СВО

В Гайнском округе Пермского края ввели единовременную денежную выплату за содействие в привлечении на службу по контракту с Минобороны РФ. Дополнительная мера поддержки предназначена для привлечения новых контрактников для службы в Вооруженных силах РФ.
В администрации округа уточнили, что за содействие в привлечение каждого военнослужащего полагается единовременная выплата в размере 80 тыс. руб. Окружные власти подчеркнули, что эта мера является отличной возможностью внести вклад в укрепление обороноспособности страны, а также получить заслуженное вознаграждение за проявленную инициативу и поддержку военной службы.
Основанием для получения единовременной выплаты является заключение контракта.
Подробнее условия и порядок предоставления единовременных выплат можно уточнить по тел.: 8 (34245) 21−237, 8 (34245) 21−345.
Днем ранее стало известно о предоставлении единовременной выплаты в Кизеловском округе Прикамья.