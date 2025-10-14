Mash: 30 тысяч иностранных наемников для ВСУ вербовали под видом охранников через Европу

Телеграм-канал Mash сообщил о существовании схемы по вербовке иностранных наемников для участия в боевых действиях в составе ВСУ. По данным канала, за три года ее участниками стали около 30 тысяч человек, которых легализовывали под видом сотрудников частных охранных компаний.