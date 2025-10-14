Ричмонд
Mash: 30 тысяч иностранных наемников для ВСУ вербовали под видом охранников через Европу

Полученная в результате хакерской атаки информация раскрыла схему вербовки иностранных наемников для Украины. Mash сообщает, что людей нанимали под прикрытием работы в охранных агентствах и перебрасывали на фронт через страны-посредники.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Телеграм-канал Mash сообщил о существовании схемы по вербовке иностранных наемников для участия в боевых действиях в составе ВСУ. По данным канала, за три года ее участниками стали около 30 тысяч человек, которых легализовывали под видом сотрудников частных охранных компаний.

Как утверждает Mash, вербовка координируется структурами НАТО и частными американскими компаниями. Процесс набора происходит через охранные фирмы, подконтрольные бывшим военным или картелям. Потенциальным рекрутам обещают контракты с зарплатой до $3000 в месяц, оформляют визы и документы, после чего направляют в Европу.

Ключевыми перевалочными пунктами в этой схеме названы Испания и Польша, оттуда бойцов позднее перебрасывают на территорию Украины.

Mash пишет, что информация была получена в результате взлома баз данных хакерской группой PalachPro. Хакеры получили доступ к анкетам, визам и схеме Службы безопасности Украины по распределению иностранных бойцов по подразделениям. Согласно этим данным, большинство иностранцев интегрированы в состав регулярных частей ВСУ на уровне взводов и рот, однако существуют и автономные формирования, такие как «Интернациональный легион».

