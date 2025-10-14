Победившего пятерых солдат ВСУ бойца Мио представили к званию Героя России

Об этом сообщает телеканал «Звезда». Напомним, штурмовик зачищал освобожденную Новогригоровку в Запорожской области. В одном из домов он столкнулся с группой противника.
Сначала он забросил в окно гранату, уничтожив двоих солдат. А затем из засады ранил еще троих, пытавшихся спастись бегством через поле. После их добил беспилотник.
«Таких людей не много. Гранату кинуть не сложно, сложнее понять, как поведет себя противник, и вовремя занять нужную позицию. Все сделал правильно — задача выполнена на пять с плюсом», — отметил командир роты с позывным Тиктак.