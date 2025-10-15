В Самарской области в пять раз снизили единовременные выплаты контрактникам СВО

В настоящее время гражданам, принявшим решение о заключении контракта с Минобороны РФ, положена единовременная выплата 800 тыс. руб. Ранее общая сумма единовременной выплаты составляла 4 млн руб. и в начале 2025 года была самой высокой в стране. Федеральная единовременная выплата в настоящее время составляет 400 тыс. руб. Размер региональной выплаты снизился в девять раз — с 3,6 млн руб. до 400 тыс. руб. При этом офицерам запаса, отправляющимся на СВО, по-прежнему выплачивается 3,6 млн руб.