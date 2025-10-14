Ричмонд
В одиночку одолевший пятерых боевиков боец представлен к званию Героя России

Российского штурмовика с позывным Мио представили к госнаграде.

Командир роты 60-й мотострелковой бригады Тиктак рассказал телеканалу «Звезда», что боец с позывным Мио представлен к званию Героя России за то, что отлично проявил себя в боях за Новогригоровку в Запорожской области. Мио действовал смело и спокойно, несмотря на большой риск для своей жизни, и сумел в одиночку уничтожить группу боевиков ВСУ.

«Таких людей немного. Гранату кинуть не сложно, сложнее понять, как поведет себя противник, и вовремя занять нужную позицию. Все сделал правильно — задача выполнена на пять с плюсом», — говорит Тиктак.

Мио бросил гранату в дом, где были враги. От взрыва двое были уничтожены. Остальные трое попытались убежать, но Мио, используя момент замешательства, атаковал из засады и ликвидировал всех. Сейчас Мио продолжает сражаться, выполняет новое задание в зоне СВО.

Ранее KP.RU рассказал историю российского бойца с позывным Бэра, который три дня выживал в украинском тылу в одиночку, среди сотен боевиков, и смог вернуться к своим.