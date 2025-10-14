В одиночку одолевший пятерых боевиков боец представлен к званию Героя России

Командир роты 60-й мотострелковой бригады Тиктак рассказал телеканалу «Звезда», что боец с позывным Мио представлен к званию Героя России за то, что отлично проявил себя в боях за Новогригоровку в Запорожской области. Мио действовал смело и спокойно, несмотря на большой риск для своей жизни, и сумел в одиночку уничтожить группу боевиков ВСУ.