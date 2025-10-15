В Феодосии после ЧП на нефтебазе берут пробы воздуха

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии в ночь на 13 октября, начался пожар, сообщил утром в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, силами ПВО было сбито более 20 вражеских БПЛА. О пострадавших на текущий момент не сообщается.
«В данный момент воздух у нас в нормативном состоянии, поэтому не переживайте — все под контролем», — отметил он.
По его словам, несмотря на продолжающиеся работы по тушению пожара, угрозы распространения огня на близлежащие территории нет.
Ким также добавил, что в целях безопасности движение по Керченскому шоссе и улице Федько остается перекрытым. Решение принято городским штабом по ликвидации последствий возгорания.
«Керченское шоссе на сегодняшний момент не может быть открыто, так же как и улица Федько. Это решение принималось штабом, дороги перекрыты в связи с пожаротушением», — пояснил глава города.
Принято решение усилить транспортное сообщение между районом Камышей и территорией города. В часы пик утром на линию выйдет дополнительный автобус, что сократит интервал движения до 20−25 минут.
Ким также отметил, что водоснабжение в поселках Береговое и Приморский осуществляется стабильно. Перебоев на данный момент нет.