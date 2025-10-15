Британцы раскрыли количество беспилотников, которыми снабжают ВСУ: счет на десятки тысяч

Британское правительство заявляет, что за последние шесть месяцев на Украину было поставлено более 85 тысяч военных дронов. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном в преддверии заседания Оборонной контактной группы по Украине (неформально известной как «Рамштайнская группа»), которое состоится в Брюсселе в 15 октября.
По данным источника, министр обороны Великобритании Джон Хили, который будет председательствовать на заседании, подтвердит эту цифру в своем выступлении. Кроме него, в дискуссии примут участие министр обороны США Пит Хегсет и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Также известно, что в этом году Великобритания направила на производство дронов для Украины 600 млн фунтов стерлингов (около 800 млн долларов). Среди поставок — «десятки тысяч» FPV-дронов, а также ударные, разведывательные и логистические БПЛА.
Недавно выяснилось, что Лондон начал поставлять Киеву макеты военной техники. В их числе средства ПВО и танки. Конструкции, которые можно смонтировать за несколько часов, якобы предназначены для введения в заблуждение ВС России.