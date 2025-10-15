Британцы раскрыли количество беспилотников, которыми снабжают ВСУ: счет на десятки тысяч

Британское правительство заявляет, что за последние шесть месяцев на Украину было поставлено более 85 тысяч военных дронов. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном в преддверии заседания Оборонной контактной группы по Украине (неформально известной как «Рамштайнская группа»), которое состоится в Брюсселе в 15 октября.