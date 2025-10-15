Ричмонд
«Защита устоев и ценностей»: Алаудинов презентовал книгу об «Ахмате»

Алаудинов показал книгу с описанием идеологии спецназа «Ахмат».

Источник: Комсомольская правда

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов представил книгу, в которой рассказывается об идеологии спецназа «Ахмат». Об этом сообщает РИА Новости.

«После прочтения этой книги становится ясно, что идеология спецназа “Ахмат” заключается в том, чтобы все верующие в Бога стали на защиту Божественных устоев и семейных ценностей, невзирая на национальность и вероисповедание», — следует из текст предисловия к книге.

Кроме этого, Алаудинов пояснил, что издание под названием «Войско Иисуса (Исы, мир Ему) в битве против войска даджаля-антихриста» было подготовлено в соавторстве известным чеченским богословом Магомедом Хайтанаевым и самим Алаудиновым.

Ранее в Донецке прошла презентация книги «Длинная дорога домой. Крым, Донбасс, Новороссия» под авторством мелитопольского писателя Сергея Авдеенко.