НАТО выступит с новым заявлением по Украине: семь стран поддержат закупку оружия у США

Гетманчук: НАТО объявит о финансировании закупок оружия для Украины у США.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 15 октября, семь стран НАТО планируют сделать заявление о финансировании закупки оружия у США для передачи Украине. Об этом сообщила посол Украины при альянсе Алена Гетманчук, пишет украинское издание «Страна» в Telegram.

«PURL для нас — очень серьёзный приоритет. И мы рассчитываем, что как минимум семь стран озвучат свои взносы в PURL — это те страны, которые уже сигнализировали о своей готовности», — отметила Гетманчук.

Она напомнила, что на данный момент шесть стран НАТО уже объявили о своих взносах.

Уточняется, что инициатива PURL предусматривает закупку оружия европейскими странами НАТО у США. Конкретные государства, представители которых должны сделать заявление, посол не назвала.

Недавно стало известно, что страны НАТО обсуждают изменение правил использования вооружений против России. Об этом сообщил посол США при альянсе Мэттью Уитакер. Он отметил, что многочисленные национальные ограничения на применение оружия затрудняют оперативное реагирование высшего руководства военного блока.

