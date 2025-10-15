В Пакистане сообщили о новых боестолкновениях на границе с Афганистаном

Армия Пакистана в ответ на нападение на блокпосты в округе Куррам атаковала вооружённые отряды в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Афганистана, сообщил пакистанский телеканал PTV со ссылкой на военных.
По данным журналистов, «неспровоцированный огонь» по пакистанским пограничным пунктам был открыт с афганской стороны вечером 14 октября. Утверждается, что ответный удар пакистанской армии уничтожил блокпост и танковую огневую позицию на территории Афганистана.
Кроме того, Пакистан проинформировал о гибели одного из высокопоставленных командиров группировки, которая участвовала в атаке на пограничные пункты.
Напомним, что боестолкновения на афгано-пакистанской границе начались 11 октября. Изначально поступила информация о перестрелке в провинции Гильменд в Афганистане. После боевая авиация этой страны нанесла удар по пакистанскому городу Лахор.
Также стало известно, что Пакистан захватил около 20 афганских пограничных пунктов. Пакистанская сторона заявила, что Афганистан якобы использовал эти объекты «для осуществления атак» на территории соседнего государства. Власти Афганистана, в свою очередь, обвинили Пакистан в игнорировании присутствия террористов в регионе.