Российский военнослужащий с позывным Мио, который в одиночку справился с пятерыми бойцами ВСУ во время освобождения Новогригоровки в Запорожской области, представлен к званию Героя России. Об этом сообщил в эфире телеканала «Звезда» командир роты 60-й мотострелковой бригады с позывным Тиктак.
«Сейчас Мио выполняет новое боевое задание, но уже представлен к званию Героя России», — сообщил Тиктак.
Командир роты в комментарии телеканалу отметил, что таких бойцов, как Мио, — единицы. Он подчеркнул, что тяжело предугадать действия противника и занять выгодную позицию.
«Он сделал всё правильно, выполнил поставленную задачу на пять с плюсом», — отметил он.
Речь идёт о событиях во время взятия Новогригоровки в Запорожской области. В процессе зачистки дома Мио забросил гранату в одно из окон, а затем открыл огонь из автомата, ликвидировав двоих противников. После этого он укрылся в погребе, где дождался, пока трое оставшихся бойцов ВСУ попытались отступить. Российский солдат нанес им удар из засады. Раненых украинских военных добили беспилотники.
Известно, что сам Мио родом из Амурской области.
Напомним, что Минобороны РФ сообщило об освобождении Новогригоровки 8 октября. В ходе боёв понесли поражение подразделения механизированной бригады ВСУ, морской пехоты, теробороны и Нацгвардии в районах Вербового, Новониколаевки, Сосновки Днепропетровской области, а также в Малиновке Запорожской области.
Ранее KP.RU рассказал историю российского бойца с позывным Бэра. Известно, что военнослужащий провел в одиночестве в украинском тылу, среди сотен боевиков, и успешно вернулся к своим. За три года в зоне специальной военной операции боец не получил ни одного ранения, победил в рукопашной схватке с противником, три дня скрывался в тылу ВСУ, координируя действия сослуживцев, и выжил после взрыва гранаты, которая разорвалась у него под ногами.
Несколькими днями ранее Объединённая группировка Вооружённых Сил РФ успешно провела операцию по освобождению села Балаган, расположенного в Донецкой области. За последние сутки наши военнослужащие сбили 195 ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолётного типа и ликвидировали более 1560 украинских боевиков и иностранных наёмников.