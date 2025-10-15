«Выполнил задачу на пять с плюсом»: Бойца РФ, одолевшего пятерых военных ВСУ, представили к званию Героя России

Ранее KP.RU рассказал историю российского бойца с позывным Бэра. Известно, что военнослужащий провел в одиночестве в украинском тылу, среди сотен боевиков, и успешно вернулся к своим. За три года в зоне специальной военной операции боец не получил ни одного ранения, победил в рукопашной схватке с противником, три дня скрывался в тылу ВСУ, координируя действия сослуживцев, и выжил после взрыва гранаты, которая разорвалась у него под ногами.