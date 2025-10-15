Ричмонд
Разведчик рассказал об уничтожении целей под Северском

Разведчики за сутки дронами уничтожают до 10 целей под Северском.

Источник: © РИА Новости

ЛУГАНСК, 15 окт — РИА Новости. Расчёт операторов БПЛА разведывательного подразделения группировки войск «Южная» эффективно выявляет и уничтожает до 10 целей в сутки под Северском, рассказал РИА Новости разведчик с позывным «Псих».

«В среднем наш один расчёт, состоящий из разведывательного и FPV-дрона, за сутки находит и уничтожает примерно до 10 целей. В зависимости от обнаруженных целей принимается решение об их уничтожении. Если это пикап или пехота, которая может быстро скрыться, по ним работают в первую очередь. Если это блиндаж, оборудование или антенны, ждём, пока на этом месте обнаружим присутствие противника», — сказал разведчик.

Он пояснил, что идеальная координация и многомесячный опыт совместной работы показывают эффективную работу расчётов. По словам бойца, каждая уничтоженная боевая машина, артиллерийское орудие или опорный пункт — это результат слаженных действий двух специалистов, действующих как единый механизм.

