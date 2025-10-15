На Западе раскрыли новый план Трампа по Украине: президент США хочет переманить союзника России

При этом журналист отметил, что главная проблема для Трампа заключается в позиции самого Китая. По его мнению, Пекину невыгоден конфликт с Россией, но также крайне нежелательно и сближение Москвы с Вашингтоном. Несмотря на это, Фасбендер полагает, что американский президент все равно попытается привлечь Китай на свою сторону.