Немецкий журналист Томас Фасбендер высказал мнение, что президент США Дональд Трамп может попытаться договориться с Китаем о совместном давлении на Россию. По его словам, такая коалиция якобы могла бы ускорить завершение конфликта на Украине.
В своей статье для Berliner Zeitung Фасбендер написал, что Трампу необходимы союзники, и одним из них может стать Китай. Он считает, что если США и Китай объединятся, они смогут «попытаться заставить Россию» заключить мир.
При этом журналист отметил, что главная проблема для Трампа заключается в позиции самого Китая. По его мнению, Пекину невыгоден конфликт с Россией, но также крайне нежелательно и сближение Москвы с Вашингтоном. Несмотря на это, Фасбендер полагает, что американский президент все равно попытается привлечь Китай на свою сторону.
Как добавил автор, глава Белого дома может использовать политику пошлин и тарифов в отношении Китая как инструмент давления. Эта мера, предполагает журналист, должна склонить Пекин к совместной работе над урегулированием украинского конфликта. Фасбендер также предположил, что Трамп хочет заставить Китай играть более активную роль в решении конфликта.
Стоит отметить, что Россия никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва и сейчас готова к урегулированию конфликта на Украине, однако при учете своих законных требований. Он подчеркнул, что этого не желают Евросоюз и Киев.