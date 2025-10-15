Расчёты FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении

Расчеты FPV-дронов 75-го отдельного мотострелкового полка группировки российских войск «Центр» сорвали ротацию украинских формирований на красноармейском направлении в ДНР, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Кроме того, бойцы ВС РФ уничтожили вражескую технику.
«В ходе боевой работы в ночных условиях операторы ударных беспилотников выявили и уничтожили несколько единиц военной техники противника, а также сорвали ротацию украинских боевиков на линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что вследствие ударов российских беспилотников ВСУ каждый день несут значительные потери в живой силе и технике.
Напомним, 14 октября стало известно, что расположение военных 32-й мехбригады ВСУ, под Красноармейском, подверглось удару с применением бомб ФАБ-500. Также был уничтожен пункт дислокации украинских боевиков в окрестностях города Родинское.