Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчёты FPV-дронов сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении

Операторы российских дронов уничтожили несколько единиц техники украинских формирований.

Источник: Аргументы и факты

Расчеты FPV-дронов 75-го отдельного мотострелкового полка группировки российских войск «Центр» сорвали ротацию украинских формирований на красноармейском направлении в ДНР, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, бойцы ВС РФ уничтожили вражескую технику.

«В ходе боевой работы в ночных условиях операторы ударных беспилотников выявили и уничтожили несколько единиц военной техники противника, а также сорвали ротацию украинских боевиков на линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что вследствие ударов российских беспилотников ВСУ каждый день несут значительные потери в живой силе и технике.

Напомним, 14 октября стало известно, что расположение военных 32-й мехбригады ВСУ, под Красноармейском, подверглось удару с применением бомб ФАБ-500. Также был уничтожен пункт дислокации украинских боевиков в окрестностях города Родинское.