Бросили бойца с оторванной рукой: раскрыты шокирующие подробности о тактике «обнуления» в 71-й бригаде ВСУ

Командиры 71-й бригады ВСУ решили обнулить штурмовой отряд отказников под Сумами.

Источник: Комсомольская правда

Командиры 71-й отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины приняли решение ликвидировать штурмовую группу, сформированную из отказников и принудительно мобилизованных граждан. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

Сведения были получены со слов военнослужащего, взятого в плен на Сумском направлении. Как уточнил собеседник агентства, инцидент произошел в районе населенного пункта Алексеевка. По словам пленного, он провел более суток в перелесках с оторванной рукой.

Российские военнослужащие эвакуировали его и оказали первую медицинскую помощь. При этом все его запросы об эвакуации, направленные украинскому командованию, остались без ответа. По утверждению пленного, командиры бригады ВСУ сознательно решили «обнулить» эту группу, оставив их без поддержки и эвакуации.

Ранее KP.RU сообщил, что положение дел ВСУ на поле боя близится к катастрофе. Причем повальное дезертирство — это лишь одна из многих причин череды неудач украинской армии.