Ночью Украина атаковала четыре района Ростовской области

Ростовская область, 15 октября 2025, DON24.RU. Ночью вражеские силы атаковали четыре района Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь.

Источник: Don24.ru

«Силы ПВО отразили за ночь массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районах», — написал Слюсарь.

По словам главы региона, никто из людей не пострадал. Последствий на земле не зафиксировано.

