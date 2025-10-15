Ночью Украина атаковала четыре района Ростовской области

«Силы ПВО отразили за ночь массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районах», — написал Слюсарь.
По словам главы региона, никто из людей не пострадал. Последствий на земле не зафиксировано.
