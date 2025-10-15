Ричмонд
ВС РФ уничтожили в Харькове цех по производству FPV-дронов для ВСУ

ВС РФ нанесли удар по военному объекту в Харькове.

Источник: Комсомольская правда

Ударами «Гераней-2» российские военные уничтожили в Харькове цех по производству FPV-дронов для ВСУ. Об этом со ссылкой на собеседников в силовых структурах сообщает ТАСС.

Отмечается, что произведенные беспилотники поставляли в подразделения БПЛА 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.

Накануне российские бойцы группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю в ДНР. Кроме того, ВС РФ ликвидировали два склада боеприпасов, а также три склада материальных средств ВСУ в Донецкой Народной Республике.

Ранее в Минобороны России рассказали, что артиллеристы и расчеты FPV-дронов группировки войск «Юг» уничтожили склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике.

