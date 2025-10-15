Ричмонд
Семь вражеских беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 59 украинских беспилотников над Россией, в том числе четыре — над Крымом и три — над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что из них четыре БПЛА были перехвачены над территорией Республики Крым и три — над акваторией Черного моря.

Также 17 было уничтожено над территорией Ростовской области, 12 — над Волгоградской областью, 11 — над территорией Белгородской области, девять БПЛА ликвидировали над территорией Воронежской области и по одному -над территориями Брянской, Курской и Орловской областей.

Как сообщалось, в результате падения обломков БПЛА в поселке Кирова Светлоярского района Волгоградской области повреждены четыре частных домовладения.

Накануне вечером дежурные средства российской ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом.

