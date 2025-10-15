Ночью над Ростовской областью уничтожили 17 БПЛА

Всего над территорией РФ сбили 59 беспилотников: 12 — над территорией Волгоградской области, 11 — над Белгородской областью, 9 — над Воронежской областью, четыре — над территорией Республики Крым, три — над акваторией Черного моря, по одному — над Брянской, Курской и Орловской областями.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», беспилотная атака отражена в небе над Чертковским, Миллеровским, Кашарским и Каменским районами. Обошлось без пострадавших и последствий на земле.
