«Оказались в тылу врага вдвоем»: участник СВО из Красноярска поделился историей о неожиданном штурме

«Мы вдвоем с земляком, позывной у него Пуля, как-то оказались в тылу противника. Два пулеметчика, снайпера. Там было много народа, большая позиция. Мы случайно зашли к ним в тыл», — рассказал военнослужащий.
Обнаружив себя в окружении, бойцы укрылись в подвале и запросили по рации координаты противника, на что получили ответ: «Они вокруг. Сидите и не высовывайтесь!».
В десяти метрах над их укрытием работал крупнокалиберный пулемет. Передав координаты, бойцы дождались артиллерийской подготовки, которая велась по этой позиции два дня.
«А ночью вышли на штурм вдвоем. Они нас не ожидали, мы их загнали в подвал и двое суток там удерживали, штурмовали», — поделился деталями боец.
