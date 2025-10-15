Ричмонд
План «Ковер» ввели в нижегородском аэропорту

Нижегородский аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщили в Росавиации. Работа воздушной гавани приостановлена с шести часов утра из-за угрозы атаки БПЛА.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Напомним, что в ночь на 14 октября над регионом было сбито три вражеских беспилотника. Обломки повредили один энергообъект. Однако его работу быстро восстановили.

