План «Ковер» ввели в нижегородском аэропорту

Напомним, что в ночь на 14 октября над регионом было сбито три вражеских беспилотника. Обломки повредили один энергообъект. Однако его работу быстро восстановили.
