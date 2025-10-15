В волгоградском аэропорту сняли ограничения на полеты

Как сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко, 15 октября в 7.20 в аэропорту Сталинград сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Запрет был установлен несколько часов назад — в 1.14. Мера принималась в целях обеспечения безопасности полетов.
Напомним, минувшей ночью Волгоградская область в очередной раз подверглась атаке вражеских БПЛА. Ситуацию в регионе после массированного налета дронов прокомментировал губернатор Андрей Бочаров.
