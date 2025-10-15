Три беспилотника сбили над Черным морем ночью 15 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Всего над регионами России уничтожены и перехвачены 59 украинских беспилотников самолетного типа. 17 БПЛА сбили над территорией Ростовской области, 12 — над Волгоградской, 11 — над Белгородской, девять — над Воронежской.
Четыре беспилотника уничтожены над Крымом, по одному — над Брянской, Курской и Орловской областями.
Напомним, в Краснодарском крае объявляли беспилотную опасность ночью 15 октября. В настоящее время региону ничего не угрожает.
