Три беспилотника сбили над Черным морем

Средства ПВО уничтожили украинские БПЛА над Черным морем.

Три беспилотника сбили над Черным морем ночью 15 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего над регионами России уничтожены и перехвачены 59 украинских беспилотников самолетного типа. 17 БПЛА сбили над территорией Ростовской области, 12 — над Волгоградской, 11 — над Белгородской, девять — над Воронежской.

Четыре беспилотника уничтожены над Крымом, по одному — над Брянской, Курской и Орловской областями.

Напомним, в Краснодарском крае объявляли беспилотную опасность ночью 15 октября. В настоящее время региону ничего не угрожает.

