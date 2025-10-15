Ричмонд
На Кубани отменили беспилотную опасность спустя четыре часа

Сигнал «Беспилотная опасность» отменили на Кубани утром 15 октября.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани отменили беспилотную опасность утром 15 октября. Сигнал о существующей угрозе падения БПЛА действовал почти четыре часа.

Беспилотную опасность объявили в регионе ночью 15 октября. Жителей призвали укрыться в помещениях без остекления и соблюдать необходимые правила безопасности.

В 6:08 региональный центр оповещения отправил сообщения о том, что беспилотная опасность отменена.

Напомним, за ночь 15 октября дежурными средствами ПВО уничтожены три беспилотника над Черным морем.

