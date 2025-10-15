Ричмонд
Над Крымом ПВО отразила атаку четырех БПЛА 15 октября: что известно?

Всего над регионами РФ 15 октября было перехвачено и уничтожено 59 вражеских беспилотников.

Над Республикой Крым 15 октября отразили атаку четырех БПЛА, сообщили в Telegram-канале Министерства обороны России.

В течение прошедшей ночи над регионами РФ дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 — над Ростовской областью, 12 — над Волгоградской областью, 11 — над территорией Белгородской области, 9 — над Воронежской областью, четыре — над Республикой Крым, три — над акваторией Черного моря и по одному над Брянской, Курской и Орловской областями.

Также в 6:37 приостанавливал работу морской пассажирский транспорт в Севастополе, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта. Паромы и катера вновь вернулись на привычные маршруты лишь час спустя. Причины перекрытия рейда не назывались, однако на работу транспорта, как известно, влияют погодные условия и обстановка в городе. Например, периодически рейд закрывают в целях безопасности.

