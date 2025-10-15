Повреждены четыре дома: 12 БПЛА сбили в Волгоградской области

Волгоградская область пережила неспокойную ночь: массированную атаку украинских дронов всю ночь отражали ПВО. Жители области получали сообщения о беспилотной опасности, с часу ночи до 7 утра не работал аэропорт. Последствия атаки прокомментировал губернатор Андрей Бочаров.
— В результате падения обломков БПЛА в поселке Кирова Светлоярского района повреждены четыре частных домовладения. Пострадавших нет, — говорится в официальном заявлении губернатора, опубликованном утром в телеграм-канале администрации региона.
Минобороны отчиталось о 12 сбитых беспилотников самолетного типа над территорией Волгоградской областью ночью 15 октября.
