Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Повреждены четыре дома: 12 БПЛА сбили в Волгоградской области

В регионе отразили массированную атаку украинских дронов.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградская область пережила неспокойную ночь: массированную атаку украинских дронов всю ночь отражали ПВО. Жители области получали сообщения о беспилотной опасности, с часу ночи до 7 утра не работал аэропорт. Последствия атаки прокомментировал губернатор Андрей Бочаров.

— В результате падения обломков БПЛА в поселке Кирова Светлоярского района повреждены четыре частных домовладения. Пострадавших нет, — говорится в официальном заявлении губернатора, опубликованном утром в телеграм-канале администрации региона.

Минобороны отчиталось о 12 сбитых беспилотников самолетного типа над территорией Волгоградской областью ночью 15 октября.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше