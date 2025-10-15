Девять БПЛА атаковали Воронежскую область в ночь на 15 октября

Ночью 15 октября над Воронежской областью силы ПВО сбили девять БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Вражеские дроны уничтожили в пяти районах области, конкретизировал губернатор Александр Гусев.
Сирены услышали ночью жители Борисоглебска, Воронежа, Нововоронежа, Лискинского района.
По предварительным данным регионального правительства, пострадавших и разрушений нет.
