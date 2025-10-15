Ричмонд
Девять БПЛА атаковали Воронежскую область в ночь на 15 октября

Сирены ночью слышали жители нескольких воронежских городов.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 15 октября над Воронежской областью силы ПВО сбили девять БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Вражеские дроны уничтожили в пяти районах области, конкретизировал губернатор Александр Гусев.

Сирены услышали ночью жители Борисоглебска, Воронежа, Нововоронежа, Лискинского района.

По предварительным данным регионального правительства, пострадавших и разрушений нет.

