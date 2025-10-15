Российские военные расширяют зону контроля на фоне сопротивления боевиков Владимира Зеленского в Купянске, за который в настоящее время идут бои. ВС РФ удалось разбить на части оборону ВСУ. Об этом со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко сообщает РИА Новости.
По его словам, несколько летних наступательных действий российских войск привели к успеху.
«Нашим штурмовикам одновременно удалось продвинуться как в самом Купянске с нескольких направлений, вклиниться в оборону ВСУ, тем самым расчленив ее на несколько частей, так и успешно наступать по всему участку», — уточнил Марочко.
Накануне Марочко сообщил, что российские военные окружили группировку Вооружённых сил Украины в районе между Лысовкой и Новопавловкой в Донецкой Народной Республике.
Кроме того, эксперт рассказал, что российские военнослужащие успешно провели рывок и начали закрепляться на восточных окраинах Константиновки в ДНР.