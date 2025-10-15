Ричмонд
Бочаров: четыре дома пострадали на юге Волгоградской области от БПЛА

В целом над территорией страны ликвидировали 59 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.

Дюжину украинских дронов перехватили и уничтожили над территорией Волгоградской области ночью 15 октября.

Глава региона Андрей Бочаров прокомментировал:

«В результате падения обломков БПЛА в поселке Кирова Светлоярского района повреждены четыре частных домовладения. Пострадавших нет».

В целом над территорией страны ликвидировали 59 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. 17 — над Ростовской областью, 11 — над Белгородской, девять — над Воронежской, четыре — над Крымом, три — над акваторией Черного моря, по одному — над Брянской, Курской и Орловской областями.

Ранее на юге Волгограда жилые многоэтажки, школа и детсад пострадали в результате атаки БПЛА.

