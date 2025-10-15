11 рейсов задержаны в аэропорту Волгограда из-за плана «Ковер»

Позже указанного в расписании времени прилетят в Волгоград рейсы из Махачкалы, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга. О задержках предупредили авиакомпании «Победа», «Россия», «Аэрофлот», Nordwind Airlines, Red Wings. С опозданием вылетят самолеты из Волгограда в Сургут, Казань, Москву и Санкт-Петербург. Дольше всего вылета ждать пассажирам в Сургут — их рейс отложен на 3,5 часа. Более 4 лишних часов проведут в аэропорту пассажиры рейса Махачкала — Волгоград.