Жителей нескольких городов РТ призвали найти укрытие из-за БПЛА

В Татарстане действует режим беспилотной опасности.

Источник: РИА "Новости"

В Татарстане с семи утра введён режим беспилотной опасности. Соответствующую рассылку жители республики получили утром 15 октября.

Дополнительно жителей Нижнекамска, Заинска, Челнов Альметьевска и Елабуги призвали найти укрытие. На эти города атака возможна с наибольшей долей вероятности.

Отметим, воздушную тревогу в Татарстане объявляют уже несколько дней подряд.

