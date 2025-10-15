Жителей нескольких городов РТ призвали найти укрытие из-за БПЛА

В Татарстане с семи утра введён режим беспилотной опасности. Соответствующую рассылку жители республики получили утром 15 октября.
Дополнительно жителей Нижнекамска, Заинска, Челнов Альметьевска и Елабуги призвали найти укрытие. На эти города атака возможна с наибольшей долей вероятности.
Отметим, воздушную тревогу в Татарстане объявляют уже несколько дней подряд.
