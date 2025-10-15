Губернатор назвал число БПЛА, сбитых над Воронежской областью ночью

В ночь на 15 октября над Воронежской областью ликвидировали девять БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.
Силы ПВО уничтожили беспилотники в пяти районах и двух городских округах. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Режим опасности атаки БПЛА в регионе отменили в 7:27.
